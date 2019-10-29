Военные дипломаты из 55 стран прибыли во Владивосток с рабочим визитом

В столицу Приморья прибыли военные дипломаты из 55 стран мира. Рабочий визит проходит согласно плану международного сотрудничества Минобороны. В составе делегации - около сотни военных атташе иностранных посольств, аккредитованных на территории РФ.

В рамках двухдневной программы гостям предстоит встретиться с командованием Тихоокеанского флота, посетить боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил, а также побывать на одном из береговых полигонов, где делегаты смогут ознакомиться с образцами боевой техники, состоящей на вооружении Береговых войск флота. Также дипломаты оценят подготовку морских пехотинцев в ходе демонстрации боевых возможностей подразделений.

Кроме того, для иностранных атташе запланирована культурная программы. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.