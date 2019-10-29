В районе Большой Тулы ликвидируют карстовый провал

Рабочие добрались до "сердца" карстового провала на Щёкинском шоссе. Движение перекрыто, работают дорожники. На участке от поворота на посёлок Рудаково до "Долины Х" ведутся масштабные работы по ликвидации карстового провала.

Дорожники не один год пытаются устранить провал, но яма на этом месте появляется снова и снова, передает "Вести Тула". Начальник отдела дорожного хозяйства Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов сообщил, что и щебень засыпали, и бетон заливали, но результата не было. Тогда приняли решение огородить место и заняться проектированием.

Опасность карстового провала в то, что визуально яма небольшая, но полость внутри огромная. К чему могут привести такие провалы, жители региона наглядно могли убедиться летом в Киреевском районе. Над ликвидацией провала на Щёкинском шоссе специалисты намерены работать в течение нескольких месяцев. На сегодня уже завершили демонтаж конструкции дорожной одежды и выемку грунта. Решить проблему дорожники планируют к концу года.

Геологические исследования показали, что причиной провала на участке дороги Большой Тулы стали именно грунтовые воды. После выемки "слабого" грунта, подверженного вымыванию водами, в этом месте установят бетонную плиту, чтобы распределить нагрузку на основание. Это и позволит избежать повторения подобной ситуации в будущем, заверил начальник отдела дорожного хозяйства Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов.