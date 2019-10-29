"Рома" забраковала англичанина Родуэлла

Итальянская "Рома" не будет заключать контракт с 28-летним полузащитником Джеком Родуэллом. Бывший футболист сборной Англии, "Эвертона" и "Манчестер Сити" находился в Риме на просмотре.

Римляне неделю наблюдали за Родуэллом, после чего решили отказаться от его услуг. Итальянцев не удовлетворила форма некогда сильного игрока. Родуэлл, являющийся свободным агентом, отбыл на родину. Но в ближайшее время он планирует устроиться в другой клуб.

Джек Родуэлл когда-то считался одним из самых талантливых игроков "Эвертона". Но после перехода футболиста в "Манчестер Сити", игра англичанина поблекла. "Сити" продал Родуэлла в "Сандерленд". Последним клубом в карьере Джека был "Блэкберн".