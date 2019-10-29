Теннисистка Наоми Осака не выступит на итоговом турнире ВТА

В китайском Шенчжэне проходит итоговый турнир ВТА с участием восьми сильнейших теннисистом уходящего года. Не сможет принять участие в соревнованиях японская теннисистка Наоми Осака.

Третья ракетка мира Наоми Осака должна была встретиться во вторник с австралийкой Эшли Барти, но травма плеча вынудила покинуть турнир из-за травмы плеча. Пришлось в срочном порядке производить замену. Вместо Осаки в итоговом турнире примет участие голландка Кики Бертенс.

Осака выступала в "красной группе". Она уже успела провести один матч на турнире, в котором победила трех партиях чешку Петру Квитову.