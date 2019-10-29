Российский школьник напал на магазин с пистолетом. Видео

Продавцы спокойно отреагировали на попытку ограбления магазина школьником с пистолетом, вероятно, игрушечным.

Инцидент произошел в поселке городского типа Воргашор, расположенном неподалеку от Воркуты, в понедельник, 28 октября. Ребенок ворвался в супермаркет и, размахивая пистолетом, безуспешно пытался напугать сотрудников магазина.

"Подросток говорит, либо доставай деньги из кассы, либо я вышибу ей (девушке с тележкой) мозги. Потом подошёл и начал угрожать", — рассказала директор торгового предприятия Дари Мамадалиева, и пообещала, что не оставит детскую выходку безнаказанной.

"Заявление на подростка на видео написано и не будет отозвано!" — написала она и добавила. — Администрация 14 школы посёлка Воргашор, просим должным образом заниматься обучением и воспитанием детей! Преступность в вашей школе зашкаливает, а вы бездействуете!"

В комментариях местного сообщества, где были размещены кадры нападения, директор пообещала премировать своих сотрудников за выдержку и самообладание. "Мы конечно многое повидали, но такого не было", — поделилась Дари и сообщила, что личность подростка ей была известна с самого начала.