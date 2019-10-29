Поезда между Петербургом и Хельсинки не ходят из-за обрыва проводов

На территории Финляндии задерживается по техническим причинам скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), следующий по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург, передает "Интерфакс".

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), время опоздания поезда составит более часа.

По этой причине вероятна задержка отправления поезда N783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки.

Как сообщает интерактивная карта VR (финский оператор "Аллегро"), в настоящее время на территории Финляндии стоит два "Аллегро" — N781 (Петербург-Хельсинки) и N782 (Хельсинки-Петербург).

Из-за повреждения линии электропередачи нет движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала.

Отмечается, что пассажиров поездов "Аллегро" перевозят между Вайниккалой и Лаппеенрантой на автобусе.

Также на станции Вайниккала остановлен поезд N32 "Лев Толстой" (Москва-Хельсинки).