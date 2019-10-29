В Белове не спасли малышку, наглотавшуюся таблеток. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку по факту смерти годовалой девочки в кузбасском городе Белово. Уже известно, что ребенок съел несколько упаковок таблеток.

Как сообщает ГТРК "Кузбасс", трагедия произошла несколько дней назад. Молодая 20-летняя мама с дочерью пришла в гости к родственникам. Пока мать находилась в одной комнате, ребенок остался без присмотра взрослых на несколько минут в другой. Когда родительница решила проверить своё чадо, то обнаружила девочку рядом с коробкой лекарств, некоторые из которых были рассыпаны по полу. Подозревая, что ребенок мог проглотить таблетки, она спровоцировала у дочери рвоту и уложила её спать. К вечеру малышке стало плохо, ее экстренно госпитализировали. В больнице 25 октября медики констатировали смерть девочки. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.