Гражданство получено: 8 общин старообрядцев переезжают в Приморье

Главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом Владимира Путина получили российское гражданство. Это первый шаг на пути переезда старообрядцев в Россию.

Глава общины из Бразилии Авраам Калугин рассказал РИА Новости, что осенью прошлого года старообрядцы ездили в Россию и им все понравилось. В апреле они снова съездили в Москву и на Дальний Восток и уже решили окончательно переезжать.

"Мы всю жизнь занимаемся сельским хозяйством. Здесь мы выращиваем сою и кукурузу. На Дальнем Востоке есть другие варианты. Там близко и Корея, и Китай, и Япония — будем смотреть, что выгодно выращивать", — сказал Калугин.

В пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщили, что глава бразильской общины собирается переехать в Россию с семьей в 2020 году после вступления в программу добровольного переселения соотечественников.

За первую половину года число соотечественников, участвующих в этой госпрограмме, увеличилось на 30 процентов — почти до 3 тысяч человек. Переезжающим оказывается материальная помощь: подъемные для участников составляют 240 тысяч рублей, а на каждого члена его семьи — по 120 тысяч рублей. Поддержка переселенцев в Россию реализуется по поручению президента Владимира Путина.