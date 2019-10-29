Новосибирские инспекторы со стрельбой задержали в чистом поле пьяного тракториста

Привычная поездка в соседнее село превратилась в настоящее приключение для новосибирского тракториста — ему на хвост сели полицейские, только вот останавливаться он и не думал, поскольку был пьян и передвигался на технике без номеров. Погоню со стрельбой сняла камера наблюдения.

Местом действия стал Чистоозерный район, дорога между селами Чебаклы и Чистоозерное. Именно тут во второй половине дня 27 октября стражи порядка и попытались остановить МТЗ, но тракторист и внимания на них не обратил. Преследование вышло неспешным, но напряженным, поскольку останавливать тяжелую технику мужчина не планировал, несмотря на все предупреждения, а после предупредительных выстрелов свернул в поля.

Когда инспекторам надоели покатушки и тряска, они открыли огонь по колесам. МТЗ еще немного поколесил, но вынужден был остановиться.

Тракторист был явно пьян, однако от медосвидетельствования отказался. Теперь 29-летнему мужчине светит лишение прав и 30-тысячный штраф. Кроме того, ему грозит административный арест за неповиновение полицейским.