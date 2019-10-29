Пожары в Калифорнии: Шварценеггер эвакуировался вслед за "Терминатором"

Бушующие на территории Калифорнии природные пожары стали угрожать некоторым районам Лос-Анджелеса. Власти объявили массовую эвакуацию, под которую попали и жилые дома знаменитостей, в частности, особняки баскетболиста Леброна Джеймса, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, а также актера Райана Филиппа, передает "Интерфакс".

"Если вы попали в зону эвакуации, отнеситесь к этому серьезно... Я благодарен лучшим пожарным в мире. Они настоящие герои", — отреагировал на ситуацию Арнольд Шварценеггер.

Из-за быстрого распространения огня в Голливуде даже отменили премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы", сообщает РИА Новости.

"Мы направим еду, предназначенную для приема, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь, пострадавшим от пожара", — сообщается в совместном заявлении компаний Paramount Pictures и Skydance.

С 27 октября в Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Пламя охватило площадь более 20 тысяч гектаров. Уничтожены десятки зданий, еще сотни находятся под угрозой. Почти 200 тысяч жителей уже эвакуированы. Осложняют ситуацию сильный ветер и жара.