Признан вменяемым: архангельский каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы

В Архангельске завершено предварительное следствие, проводившееся в отношении задержанного 51-летнего местного жителя, подозреваемого в убийствах и каннибализме.

По версии следователей, преступник убивал своих жертв ножом, предварительно опаивая их спиртными напитками, после чего расчленял их тела, поедал, а не пошедшие в пищу остатки выкидывал в местные водоемы.

В период с 2016 по 2017 год задержанный убил трех человек. Кроме того, мужчина ловил и поедал кошек и собак, кости которых были найдены в выброшенных пакетах вместе с человеческими.

Следователи, сообщив, что обвиняемый признан вменяемым по результатам экспертизы, подчеркнули его "дерзость, беспринципность и хладнокровие", отметив, что до своего задержания преступник проживал в квартире своей жертвы. Обеспокоенным родственникам, а позже и полицейским, он сообщал, что владелец жилища уехал на заработки в другой город.

К настоящему времени следствие собрало доказательства вины задержанного — уголовное дело передано в областной суд.