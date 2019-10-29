Дач больше нет, но появились налоговые льготы для дачников

С 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают из него такие понятия, как "дача", "дачный дом", "дачное некоммерческое объединение граждан", "дачное строительство" и "ведение дачного хозяйства".

При этом взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль.

В частности, как отмечает "Парламентская газета", налог на прибыль теперь не надо платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и находящихся в границах территории садоводства или огородничества.

Кроме того, плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом также освобождается от налога на прибыль.

Отмечается, что закон распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.