МИД Украины: в Золотом началось разведение сил - Местные жители: уберите националистов!

МИД Украины объявил о запуске процесса разведения сил в населенном пункте Золотое в Донбассе.

"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ", — сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Разведение позиций в Золотом и Петровском должно было начаться еще 9 октября. Несмотря на готовность к этому самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, процесс тогда так не начался. Оба населенных пункта заняли вооруженные националисты, выступающие против того, чтобы украинская армия покидала эти территории. Кроме того Киев выставил новое условие, чтобы в течение 7 дней в этих населенных пунктах должно соблюдаться перемирие.

По словам Пристайко, последние обстрелы в Золотом были 17 октября. "То есть 7 дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское", — пояснил он, передает РИА Новости.

Однако ситуация с находящимися в Золотом и Петровском националистами так и не разрешилась. Лидер батальона "Азов" (запрещен в РФ) Андрей Билецкий ранее заявил, что пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины "сдает огромную территорию", и этому надо помешать.

26 октября Владимир Зеленский лично приехал в регион на встречу с националистами и потребовал от них сложить оружие.

Между тем, жители подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое разместили на сайте официального интернет-представительства президента Украины петицию, в которой попросили избавить их от присутствия подразделений националистов.

"Местные жители устали от притеснений, издевательств и преступлений представителей "Национального корпуса" и ветеранов "Азова", — указывается в петиции.

Люди жалуются на случаи физической расправы с неугодными, а также на то, что местные власти и полиция утихомирить "оккупантов" не могут.