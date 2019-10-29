Екатерина. Самозванцы

Тема:

Аварии и ДТП 56 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 октября 201913:16

Оторвало кабину, водитель погиб: столкновение фур в Татарстане попало на видео

МВД по РТ/inkazan.ru

Очевидец запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего в минувший понедельник, 28 октября, на трассе Казань – Оренбург – Акбулак в Татарстане.

 

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой MAN.

Жертвой столкновения стал предполагаемый виновник аварии – 50-летний житель Бугульмы, скончавшийся на месте ДТП.

Второй водитель – гражданин Узбекистана, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По некоторым данным, мужчина, управлявший КамАЗом, продемонстрировал неадекватное поведение на дороге за некоторое время до фатального инцидента. Именно поэтому свидетель стал снимать его на камеру смартфона и неожиданно для себя зафиксировал на видео момент ЧП.

Ранее по теме

Сейчас

13:55

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

13:45

Кремль может провести анализ опубликованного исследования страхов россиян

12:36

МИД Украины: в Донбассе началось разведение сил

12:27

Вступили в силу налоговые льготы для дачников

11:56

Столичные выпускники впервые соберутся в Лужниках

10:25

Поезда между Петербургом и Хельсинки не ходят из-за обрыва проводов

02:39

Аваков выступил в поддержку нацбатальона "Азов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД Украины: в Золотом началось разведение сил - Местные жители: уберите националистов!

МИД Украины: в Золотом началось разведение сил - Местные жители: уберите националистов!

38 минут назад
Стрельба в Забайкалье – единичный случай, считает Песков

Стрельба в Забайкалье – единичный случай, считает Песков

32 минуты назад
Пожары в Калифорнии: Шварценеггер эвакуировался вслед за "Терминатором"

Пожары в Калифорнии: Шварценеггер эвакуировался вслед за "Терминатором"

2 часа назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 30 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
В России введены налоговые льготы для дачников

В России введены налоговые льготы для дачников

2 часа назад
Признан вменяемым: архангельский каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы

Признан вменяемым: архангельский каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы

1 час назад
Генетики отыскали родину первых современных людей

Генетики отыскали родину первых современных людей

45 минут назад
Прощай, парк Горького: столичные выпускники впервые соберутся в Лужниках

Прощай, парк Горького: столичные выпускники впервые соберутся в Лужниках

1 час назад
Шведское СМИ назвало Россию историческим врагом Европы

Шведское СМИ назвало Россию историческим врагом Европы

26 минут назад
Внимание: вступили в силу важные поправки в закон об ОСАГО

Внимание: вступили в силу важные поправки в закон об ОСАГО

56 минут назад
На Урале в колонии строгого режима открыли бургерную

На Урале в колонии строгого режима открыли бургерную

41 минута назад
Названы самые надежные застройщики России

Названы самые надежные застройщики России

1 час назад
Жуть какая: ученые показали, как будет выглядеть офисный работник через 20 лет

Жуть какая: ученые показали, как будет выглядеть офисный работник через 20 лет

3 часа назад
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

4 часа назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

22 часа назад
Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

28.10.2019 13:15
Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

28.10.2019 11:50
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Вячеслав Фетисов: я бы не никогда не стал гражданином США

Вячеслав Фетисов: я бы не никогда не стал гражданином США

26 минут назад
Оторвало кабину, водитель погиб: столкновение фур в Татарстане попало на видео

Оторвало кабину, водитель погиб: столкновение фур в Татарстане попало на видео

50 минут назад
"Они еще и шипят!": на МКАД грузовик растерял кислородные баллоны

"Они еще и шипят!": на МКАД грузовик растерял кислородные баллоны

56 минут назад
5 месяцев без зарплаты: работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку

5 месяцев без зарплаты: работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку

1 час назад
Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру

Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру

1 час назад
Россия подарила Таджикистану боевую технику на 320 миллионов рублей

Россия подарила Таджикистану боевую технику на 320 миллионов рублей

2 часа назад
В преддверии Дня политзаключенного Москалькова открыла акцию у Соловецкого камня

В преддверии Дня политзаключенного Москалькова открыла акцию у Соловецкого камня

2 часа назад
Луноход НАСА соберёт пробы льда через три года

Луноход НАСА соберёт пробы льда через три года

2 часа назад
Не хватало на ставки: в Ангарске поймали серийного налетчика-рецидивиста

Не хватало на ставки: в Ангарске поймали серийного налетчика-рецидивиста

2 часа назад
Профессор Засурский: журналистика как профессия не исчезнет

Профессор Засурский: журналистика как профессия не исчезнет

2 часа назад
Гражданство получено: 8 общин старообрядцев переезжают в Приморье

Гражданство получено: 8 общин старообрядцев переезжают в Приморье

2 часа назад
Новосибирские инспекторы со стрельбой задержали в чистом поле пьяного тракториста

Новосибирские инспекторы со стрельбой задержали в чистом поле пьяного тракториста

3 часа назад
РУСАДА: мы не подвергались хакерским атакам

РУСАДА: мы не подвергались хакерским атакам

3 часа назад
Российский школьник напал на магазин с пистолетом. Видео

Российский школьник напал на магазин с пистолетом. Видео

3 часа назад
Крым получил первые заявки от инвесторов на строительство игорной зоны

Крым получил первые заявки от инвесторов на строительство игорной зоны

3 часа назад
Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге

4 часа назад
Вслед за ключевой: ипотека в России может рекордно подешеветь

Вслед за ключевой: ипотека в России может рекордно подешеветь

4 часа назад
На Урале от голода умер младенец, которого мать бросила одного дома

На Урале от голода умер младенец, которого мать бросила одного дома

4 часа назад
Под Новосибирском произошло землетрясение

Под Новосибирском произошло землетрясение

4 часа назад
Apple дополнила новые iPhone фототехнологией Deep Fusion

Apple дополнила новые iPhone фототехнологией Deep Fusion

5 часов назад
В Москве задержали банду, которая присваивала квартиры по поддельным завещаниям

В Москве задержали банду, которая присваивала квартиры по поддельным завещаниям

5 часов назад
"Росатом" опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

"Росатом" опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

6 часов назад
В Джорджии насильника, отбывающего пожизненный срок, по ошибке выпустили из тюрьмы

В Джорджии насильника, отбывающего пожизненный срок, по ошибке выпустили из тюрьмы

6 часов назад
В Великобритании мужчина умер, всю ночь провисев на 88-метровой трубе дымохода

В Великобритании мужчина умер, всю ночь провисев на 88-метровой трубе дымохода

6 часов назад
Правительство Японии подсчитывает ущерб от осенних тайфунов

Правительство Японии подсчитывает ущерб от осенних тайфунов

6 часов назад
Обрушение строящегося здания на юге Китая: восемь человек погибли, двое ранены

Обрушение строящегося здания на юге Китая: восемь человек погибли, двое ранены

6 часов назад
90 лет исполняется российскому иновещанию

90 лет исполняется российскому иновещанию

6 часов назад
Депутат Рады: Украина проиграет "газовую войну", если не договорится с Россией

Депутат Рады: Украина проиграет "газовую войну", если не договорится с Россией

8 часов назад
Коронер: "Зомби бой" не покончил с собой, а погиб в результате несчастного случая

Коронер: "Зомби бой" не покончил с собой, а погиб в результате несчастного случая

8 часов назад
Министерство экономического развития предлагает изменить подход к учету бедности в РФ

Министерство экономического развития предлагает изменить подход к учету бедности в РФ

10 часов назад
Microsoft заявила о хакерских атаках на спортивные и антидопинговые организации мира

Microsoft заявила о хакерских атаках на спортивные и антидопинговые организации мира

12 часов назад
Трамп опубликовал фото собаки, участвовавшей в спецоперации против аль-Багдади

Трамп опубликовал фото собаки, участвовавшей в спецоперации против аль-Багдади

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку