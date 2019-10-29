На Балтийской таможне пресекли нелегальный ввоз антиквариата в страну

Канал поставки нелегального антиквариата перекрыли правоохранительные органы Петербурга. В ходе получения взятки задержаны два сотрудника Шкиперского поста Балтийской таможни. Они оказывали помощь в поступлении в страну старинных художественных, исторических и археологических предметов.

По версии следствия, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", художественные ценности оформлялись на физлицо, а перевозившего товары на продажу освобождали от таможенной пошлины. Такую схему провоза сотрудники таможни "оценивали" от 10 до 20 тысяч рублей. Их задержали при передаче взятки от владельца предметов культурного наследия. Теперь и он попадает под угловное преследование.