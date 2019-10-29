Газопровод в Крым будет охранять Росгвардия

Сотрудники Росгвардии взяли под охрану береговые объекты магистрального газопровода из Краснодарского края на полуостров Крым, передает служба информации "Вести – Севастополь". Вневедомственная охрана обеспечит безопасность новых объектов топливно-энергетического комплекса РФ и участок магистрального газопровода протяженностью около четырехсот километров. Он был построен три года назад, и в настоящий момент обеспечивает топливом электростанции Севастополя и Симферополя.

Кроме того, как сообщили представители пресс-службы Росгвардии, охраняться будет и место стоянки плавучей АЭС в морском арктическом порту Певек.

Напомним, на полуострове Федеральная служба войск национальной гвардии охраняет различные административные здания, международный детский лагерь "Артек", а также патрулирует Крымский мост.