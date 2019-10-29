Шведское СМИ назвало Россию историческим врагом Европы

Шведское издание Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" всей Европы.

Автор статьи пишет, что президент США Дональд Трамп, приняв решение вывести войска из Сирии, предал союзников по НАТО. По его мнению, США фактически дезертировали, оставив курдских союзников во власти Турции.

У Альянса не было "плана Б" на случай такого развития событий. В результате политика Трампа обернулась "триумфом России".

"Главный победитель в этой драме — Россия Владимира Путина, исторический враг", — подчеркивает журналист.

Как сообщает РИА Новости, автор статьи уверен в том, что европейским странам нужно объединиться против российского соседа, который "за счет Ближнего Востока стал еще больше", и вместе противостоять "авторитарным силам".