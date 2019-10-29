Ушли на прогулку и не вернулись: в Уфе ищут отца с двумя детьми

В лесном массиве в районе Уфы найден автомобиль мужчины, пропавшего два дня назад с двумя своими сыновьями — восьми и пяти лет.

26 октября он ушел с мальчиками на прогулку и не вернулся. В полицию Уфы с заявлением обратилась супруга пропавшего 37-летнего Артема Мазова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, незадолго до исчезновения между супругами произошла ссора, после которой мужчина взял детей на прогулку и уехал на автомобиле "Киа Сорренто" в неизвестном направлении.

Волонтеры и полиция прочесывают лесополосу в Калининском районе города, где был найден брошенный автомобиль.

В связи с пропажей трех человек возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, несовершеннолетних".

"КП-Уфа" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что накануне исчезновения мужчина якобы купил моток веревки, а позже его супруга обнаружила пропажу веревки.

Как говорят близкие и знакомые супругов, семья всегда считалась благополучной, глава семейства производил впечатление адекватного человека, его называют "примерным мужем и заботливым семьянином". Дети никогда не жаловались на проблемы в семье.