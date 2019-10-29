Кремль может провести анализ опубликованного исследования страхов россиян

В Кремле пока не знакомы с деталями соцопроса, согласно которому боязнь произвола властей вошла в тройку самых сильных страхов россиян, однако не исключили, что проанализируют это исследование, передает "Интерфакс".

По опросу "Левада-центра", граждане РФ опасаются болезней близких и войны. В тройку самых сильных страхов вернулась боязнь произвола властей, хотя в июле этот страх был на седьмом месте.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль обращает внимание на подобные публикации.

Как отметил представитель Кремля, чтобы понять причины таких страхов у россиян, нужен анализ с более глубокой дифференциацией.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Кремль провести такой анализ, пресс-секретарь главы государства сказал: "Конкретных планов сейчас нет, но этого нельзя исключать".

Песков пояснил, что в Кремле получают статистику и информацию от самых разных ведомств, иногда замечая расхождения в данных от разных ведомств. Однако в Кремле есть собственное экспертное управление, есть подразделения, проверяющие эти сведения.