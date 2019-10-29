В Дагестане жены убитого в Сирии боевика получали пособия по утере кормильца

Двух жительниц Дагестна поймали на крупном мошенничестве: бывшие жены убитого в Сирии боевика несколько лет незаконно получали от государства пособие по утере кормильца.

Магомедхан Даудов находился в международном розыске за участие незаконных вооруженных формированиях и подготовку терактов, а позднее был уничтожен в Сирии. Две жены убитого с помощью еще одной местной жительницы представили в Пенсионный фонд поддельные документы о смерти Даудова.

В итоге, с 1 октября 2015 года по 29 июля 2019 года одна из них получила на ребенка около 400 тысяч рублей, а вторая на двух детей — около 1,2 миллиона рублей, рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В отношении женщин возбужденного уголовное дело о мошенничестве и подделке документов.