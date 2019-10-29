Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины

Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избран постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее занимавший этот пост Юкия Амано скончался в июле 2019 года в возрасте 72 лет. Он возглавлял организацию почти 10 лет. С июля временно управлял МАГАТЭ бывший постпред Румынии при организации Корнел Феруцэ.

Кроме Гросси и Феруце на должность гендиректора также претендовали исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо и представитель Словакии Марта Жакова, сообщает "Интерфакс".