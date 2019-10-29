Машина с семьей упала в воду после столкновения на мосту. Видео

В минувший понедельник, 28 октября, на севере Индии произошла авария, едва не закончившаяся трагедией.

Легковой автомобиль, ехавший по мосту, столкнулся со встречным транспортным средством. После ДТП легковушка упала в реку и частичного скрылась под водой. В салоне машины находилась семья из пяти человек.

Отец семейства, находившийся за рулем, первым выбрался из автомобиля и вытащил шестимесячного ребенка. При попытке передать его людям на мосту, ребенок сорвался и снова рухнул в воду. После этого очевидцы пришли на помощь терпящим бедствие, прыгнув вниз.

В итоге водителю и всем пассажирам удалось выбраться на сушу. По счастливой случайности, никто из них не получил серьезных травм, об этом сообщают местные СМИ.