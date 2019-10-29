Нужна помощь: Данира Дингизбаева спасет операция на челюсти

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Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Данире Дингизбаеве из Абзелиловского района Башкортостана.

У мальчика врожденная челюстно-лицевая деформация. С самого рождения у Данира были проблемы с кормлением, жидкость попадала в дыхательные пути, ребенка приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. До сих пор Данир не может нормально есть, у него плохо развивается речь, часто возникают перебои с дыханием. Мальчику необходима сложная операция с использованием специального аппарата – дистрактора. Но оплатить дорогой аппарат мама Данира не в силах.

Из письма Залины Дингизбаевой, мамы Данира: "Сын родился недоношенным, не дышал, первые дни провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После еще три недели мы кормили его через зонд. Когда первый раз предложили бутылочку, Данир резко посинел. Оказалось, пища попала в легкие. Нам диагностировали двустороннюю пневмонию, начались осложнения – Данир впал в кому. Сына перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу (Уфа). Там малыш пришел в себя, начал поправляться. Но по-прежнему сын не может жевать, ест полужидкую пищу. А во время сна у Данира часто останавливается дыхание. Мы обследовались в клиниках Питера и Москвы, у нас нашли челюстно-лицевой дизостоз. Из-за деформации челюсти у Данира нарушено дыхание, питание, речь. Поможет только операция, за которую готовы взяться уфимские врачи, но нужно оплатить специальный дистрактор – устройство, которое поможет скорректировать размер челюсти. Таких денег у меня нет. Я мама-одиночка, живем на пенсию сына и выплаты по инвалидности. Помогите!"

Для спасения Данира Дингизбаева не хватает 292 300 руб.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Республиканской детской клинической больницы Наиль Давлетшин (Уфа): "Даниру показана операция с использованием компрессионно-дистракционного устройства. Мы восстановим физиологический размер нижней челюсти, это нормализует функции дыхания и глотания".

Стоимость дистрактора 451 533 руб.

159 233 руб. собрали читатели газеты "Республика Башкортостан", kommersant.ru, resbash.ru и rusfond.ru

Не хватает 292 300 руб.

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