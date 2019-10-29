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Помогите детям. Русфонд 28 минут назад

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29 октября 201918:49

Нужна помощь: Данира Дингизбаева спасет операция на челюсти

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Данире Дингизбаеве из Абзелиловского района Башкортостана.

У мальчика врожденная челюстно-лицевая деформация. С самого рождения у Данира были проблемы с кормлением, жидкость попадала в дыхательные пути, ребенка приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. До сих пор Данир не может нормально есть, у него плохо развивается речь, часто возникают перебои с дыханием. Мальчику необходима сложная операция с использованием специального аппарата – дистрактора. Но оплатить дорогой аппарат мама Данира не в силах.

Из письма Залины Дингизбаевой, мамы Данира: "Сын родился недоношенным, не дышал, первые дни провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После еще три недели мы кормили его через зонд. Когда первый раз предложили бутылочку, Данир резко посинел. Оказалось, пища попала в легкие. Нам диагностировали двустороннюю пневмонию, начались осложнения – Данир впал в кому. Сына перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу (Уфа). Там малыш пришел в себя, начал поправляться. Но по-прежнему сын не может жевать, ест полужидкую пищу. А во время сна у Данира часто останавливается дыхание. Мы обследовались в клиниках Питера и Москвы, у нас нашли челюстно-лицевой дизостоз. Из-за деформации челюсти у Данира нарушено дыхание, питание, речь. Поможет только операция, за которую готовы взяться уфимские врачи, но нужно оплатить специальный дистрактор – устройство, которое поможет скорректировать размер челюсти. Таких денег у меня нет. Я мама-одиночка, живем на пенсию сына и выплаты по инвалидности. Помогите!"

Для спасения Данира Дингизбаева не хватает 292 300 руб.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Республиканской детской клинической больницы Наиль Давлетшин (Уфа): "Даниру показана операция с использованием компрессионно-дистракционного устройства. Мы восстановим физиологический размер нижней челюсти, это нормализует функции дыхания и глотания".

Стоимость дистрактора 451 533 руб.

159 233 руб. собрали читатели газеты "Республика Башкортостан", kommersant.ru, resbash.ru и rusfond.ru

Не хватает 292 300 руб.

ПОМОЧЬ ДАНИРУ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, Вести.Ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,752 млрд руб. В 2019 году (на 24 октября) собрано 1 127 902 521 руб., помощь получили 1 494 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга" и грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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