Охрана бара Сергея Жукова жестоко избила молодоженов

Незабываемой выдалась первая брачная ночь у казанских молодоженов — ее они провели в отделении полиции, зализывая раны, полученные в стычке с охраной бара. Избиение пары и из свидетеля сняла камера наблюдения.

Церемония бракосочетания прошла в минувшую пятницу, 25 октября, после чего молодожены, поколесив по городу, отправились в бар "Руки вверх" на улице Баумана, который принадлежит основателю одноименной группы Сергею Жукову. В заведении гости повздорили с персоналом, выяснять отношения продолжили у входа, но охрана терпеть выходки клиентов не стала — глава новоиспеченной семьи и свидетель быстро оказались на асфальте, а молодая супруга то и дело получала тычки от сотрудников ЧОП.

Завершилось празднование в отделе полиции, где недавние посетители загса провели первую брачную ночь. Женщина написала заявление, а вот свидетель делать этого не стал, хотя пострадал больше других — у него диагностировали переломы челюсти и носа.

В настоящее время полицейские пытаются разобраться в причинах конфликта.