Дождались! Украина и ЛНР начали отвод войск

"Сегодня в 13:03 с украинской стороны была выпущена белая ракета, в 13:04 с нашей стороны была выпущена ответная ракета. Буквально через несколько минут с обеих сторон были выпущены зеленые ракеты, подтверждающие, что отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе начался", — заявил представитель самопровозглашенной республики в контактной группе Родион Мирошник в эфире программы "60 минут".

Он отметил, что эти ракеты в ЛНР ждали долго. "Теперь в течение трех суток должно быть произведено полное разведение сил в районе Золотое. Украинские войска должны быть отведены на один километр. У нас отойдет минимальное количество людей, потому что еще в 2016 году мы отвели свои войска и не возвращали их туда", — сказал Мирошник.

Он отметил, что есть еще одна проблема: на этом километре находятся украинские так называемые волонтеры с оружием, которые отказываются покидать территорию. "Мы должны дождаться четкого подтверждения от стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, что район полностью демилитаризован".



Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Первоначально удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затем военные части вновь туда вернулись. Очередные попытки начались только летом нынешнего года, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на 9 октября, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.