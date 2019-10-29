Служить с комфортом. На российский военных базах появятся салоны красоты и кинотеатры

На всех российских зарубежных военных базах появятся многофункциональные культурно-досуговые центры. Первый КДЦ строят в подразделении, которое расположено в армянском Гюмри, рассказал министру обороны Сергею Шойгу заместитель Тимур Иванов.

В новых центрах будут работать кинотеатр, парикмахерская, салон красоты и детская комната, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Предполагается, что КДЦ достроят к 2020 году. А еще через год на 102-й военной базе в Гюмри откроется еще и спортивный комплекс с бассейном и легкоатлетическим манежем.

Напомним, крупные российские военные объекты находятся также в Киргизии, авиабаза Кант, и в Таджикистане, 201-я база. Также подразделения вооруженных сил РФ располагаются в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Белоруссии, Казахстане и, конечно, Сирии.