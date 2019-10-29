У здания МИД на Смоленской площади открылся памятник Евгению Примакову

Президент РФ Владимир Путин приехал на торжественное открытие в Москве памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову, которое состоялось в сквере у здания МИД РФ и приурочено к 90-летию политика, передает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал общественность о том, что Путин и Примаков хорошо знали друг друга и российский лидер всегда прислушивался к точке зрения Евгения Максимовича — как по международным, так и по внутренним делам, ценя его заслуги перед страной.

Примаков возглавлял министерство иностранных дел России в 1996-1998 годах, после чего был назначен руководителем правительства РФ.

Он скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. В ноябре 2017 года на доме в Скатертном переулке столицы, где жил политик, была открыта мемориальная доска.

Решение об установке монумента Примакову у стен министерства иностранных дел Примакову было принято в феврале 2018 года на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе – после соответствующего обращения спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Автором памятника стал скульптор Георгий Франгулян.