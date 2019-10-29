Министр экономики Германии упал с лестницы

Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер госпитализирован после падения с лестницы.

Инцидент произошел во время конференции по цифровизации в Дортмунде. Альтмайер произнес речь и начал спускаться со сцены, но неожиданно споткнулся и упал. Очевидцы говорят, что министр получил серьезные травмы. Представитель Минэкономики сообщила журналистам, что Альтмайер споткнулся на лестнице.

В министерстве заявили, что Альтмайеру оказали помощь на месте. Сейчас он проходит еще одно обследование в больнице, передает РИА Новости.

Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. Местные СМИ сообщают, что мероприятия с участием Альтмайера на полях конференции не отменены, но вместо министра в них примет участие представитель министерства. Днем в конференции должна принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Альтмайеру 60 лет, он давний соратник Меркель, уточняет "Интерфакс". Ранее он руководил ведомством федерального канцлера, был координатором правительства по вопросам мигрантов.

У самой Меркель последнее время также наблюдаются проблемы со здоровьем. У нее было уже несколько приступов неконтролируемой дрожи, преимущественно во время важных встреч с политическими лидерами. Сначала это объясняли обезвоживанием, потом психосоматикой. Но достоверная информации о том, что происходит с канцлером, так и не была представлена общественности.