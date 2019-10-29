Екатерина. Самозванцы

Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 октября 201915:32

Суд обязал Грудинина выплатить 1,1 миллиард рублей акционерам Совхоза Ленина

Вадим Массалимов/ТАСС

Арбитражным судом Московской области частично удовлетворен иск акционеров подмосковного Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, выдвигавшемуся в президенты России в 2018 году, передает РИА Новости.

"Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей", — огласил решение судья Рустам Бирюков.

Акционеры совхоза Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова требовали взыскать около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды.

Истцы полагают, что ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью порядка 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии стоимостью 29 миллионов рублей.

В 2018 году эта сделка была признана незаконной арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом России. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент".

Изначально иск к Грудинину арбитражи двух инстанций полностью отклонили, и только 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент".

В качестве соистца присоединилась и бывшая супруга Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц – их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины, а также работник совхоза Александр Федоров.

По просьбе Грудининой 10 октября суд заблокировал операции с акциями совхоза, принадлежащими Павлу Грудинину, их трем детям, а также работнику совхоза Александру Федорову.

Сейчас

14:14

Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины

13:55

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

13:45

Кремль может провести анализ опубликованного исследования страхов россиян

12:36

МИД Украины: в Донбассе началось разведение сил

12:27

Вступили в силу налоговые льготы для дачников

11:56

Столичные выпускники впервые соберутся в Лужниках

10:25

Поезда между Петербургом и Хельсинки не ходят из-за обрыва проводов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дождались! Украина и ЛНР начали отвод войск

Дождались! Украина и ЛНР начали отвод войск

1 час назад
У здания МИД на Смоленской площади открылся памятник Евгению Примакову

У здания МИД на Смоленской площади открылся памятник Евгению Примакову

1 час назад
Кремль может провести анализ опубликованного исследования страхов россиян

Кремль может провести анализ опубликованного исследования страхов россиян

2 часа назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 30 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
В России введены налоговые льготы для дачников

В России введены налоговые льготы для дачников

5 часов назад
Пьяный в Белый дом не пройдет: Юнкер ответил на подозрения в алкоголизме

Пьяный в Белый дом не пройдет: Юнкер ответил на подозрения в алкоголизме

15 минут назад
"Ад на земле": Максим Фадеев рассказал о внезапной глухоте и разрыве с Линдой

"Ад на земле": Максим Фадеев рассказал о внезапной глухоте и разрыве с Линдой

2 часа назад
Индекс APEI: мясо вреднее газировки в 73 раза

Индекс APEI: мясо вреднее газировки в 73 раза

9 минут назад
Авария на МКАД: кислородные баллоны разметало по нескольким полосам

Авария на МКАД: кислородные баллоны разметало по нескольким полосам

19 минут назад
Министр экономики Германии упал с лестницы

Министр экономики Германии упал с лестницы

22 минуты назад
Суд обязал Грудинина выплатить 1,1 миллиард рублей акционерам Совхоза Ленина

Суд обязал Грудинина выплатить 1,1 миллиард рублей акционерам Совхоза Ленина

42 минуты назад
Служить с комфортом. На российский военных базах появятся салоны красоты и кинотеатры

Служить с комфортом. На российский военных базах появятся салоны красоты и кинотеатры

1 час назад
Жуть какая: ученые показали, как будет выглядеть офисный работник через 20 лет

Жуть какая: ученые показали, как будет выглядеть офисный работник через 20 лет

5 часов назад
Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины

Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины

1 час назад
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

6 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

28.10.2019 15:48
Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

28.10.2019 13:15
Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

28.10.2019 11:50
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
В Дагестане жены убитого в Сирии боевика получали пособия по утере кормильца

В Дагестане жены убитого в Сирии боевика получали пособия по утере кормильца

1 час назад
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

1 час назад
Ушли на прогулку и не вернулись: в Уфе ищут отца с двумя детьми

Ушли на прогулку и не вернулись: в Уфе ищут отца с двумя детьми

1 час назад
Между Марсом и Юпитером нашли вторую карликовую планету и следы колоссального столкновения

Между Марсом и Юпитером нашли вторую карликовую планету и следы колоссального столкновения

2 часа назад
Шведское СМИ назвало Россию историческим врагом Европы

Шведское СМИ назвало Россию историческим врагом Европы

2 часа назад
Вячеслав Фетисов: я бы никогда не стал гражданином США

Вячеслав Фетисов: я бы никогда не стал гражданином США

2 часа назад
На Урале в колонии строгого режима открыли бургерную

На Урале в колонии строгого режима открыли бургерную

2 часа назад
Генетики отыскали родину первых современных людей

Генетики отыскали родину первых современных людей

2 часа назад
Оторвало кабину, водитель погиб: столкновение фур в Татарстане попало на видео

Оторвало кабину, водитель погиб: столкновение фур в Татарстане попало на видео

2 часа назад
Внимание: вступили в силу важные поправки в закон об ОСАГО

Внимание: вступили в силу важные поправки в закон об ОСАГО

3 часа назад
5 месяцев без зарплаты: работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку

5 месяцев без зарплаты: работники Ногинского хлебозавода устроили забастовку

3 часа назад
Названы самые надежные застройщики России

Названы самые надежные застройщики России

3 часа назад
Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру

Мария Ласицкене подарила машину своему тренеру

3 часа назад
Прощай, парк Горького: столичные выпускники впервые соберутся в Лужниках

Прощай, парк Горького: столичные выпускники впервые соберутся в Лужниках

3 часа назад
Признан вменяемым: архангельский каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы

Признан вменяемым: архангельский каннибал ел кошек и жил в квартире своей жертвы

4 часа назад
Россия подарила Таджикистану боевую технику на 320 миллионов рублей

Россия подарила Таджикистану боевую технику на 320 миллионов рублей

4 часа назад
Пожары в Калифорнии: Шварценеггер эвакуировался вслед за "Терминатором"

Пожары в Калифорнии: Шварценеггер эвакуировался вслед за "Терминатором"

4 часа назад
В преддверии Дня политзаключенного Москалькова открыла акцию у Соловецкого камня

В преддверии Дня политзаключенного Москалькова открыла акцию у Соловецкого камня

4 часа назад
Луноход НАСА соберёт пробы льда через три года

Луноход НАСА соберёт пробы льда через три года

4 часа назад
Не хватало на ставки: в Ангарске поймали серийного налетчика-рецидивиста

Не хватало на ставки: в Ангарске поймали серийного налетчика-рецидивиста

4 часа назад
Профессор Засурский: журналистика как профессия не исчезнет

Профессор Засурский: журналистика как профессия не исчезнет

4 часа назад
Гражданство получено: 8 общин старообрядцев переезжают в Приморье

Гражданство получено: 8 общин старообрядцев переезжают в Приморье

4 часа назад
Новосибирские инспекторы со стрельбой задержали в чистом поле пьяного тракториста

Новосибирские инспекторы со стрельбой задержали в чистом поле пьяного тракториста

5 часов назад
РУСАДА: мы не подвергались хакерским атакам

РУСАДА: мы не подвергались хакерским атакам

5 часов назад
Российский школьник напал на магазин с пистолетом. Видео

Российский школьник напал на магазин с пистолетом. Видео

5 часов назад
Крым получил первые заявки от инвесторов на строительство игорной зоны

Крым получил первые заявки от инвесторов на строительство игорной зоны

5 часов назад
Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге

6 часов назад
Вслед за ключевой: ипотека в России может рекордно подешеветь

Вслед за ключевой: ипотека в России может рекордно подешеветь

6 часов назад
На Урале от голода умер младенец, которого мать бросила одного дома

На Урале от голода умер младенец, которого мать бросила одного дома

6 часов назад
Под Новосибирском произошло землетрясение

Под Новосибирском произошло землетрясение

7 часов назад
Apple дополнила новые iPhone фототехнологией Deep Fusion

Apple дополнила новые iPhone фототехнологией Deep Fusion

7 часов назад
В Москве задержали банду, которая присваивала квартиры по поддельным завещаниям

В Москве задержали банду, которая присваивала квартиры по поддельным завещаниям

7 часов назад
"Росатом" опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

"Росатом" опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

8 часов назад
В Великобритании мужчина умер, всю ночь провисев на 88-метровой трубе дымохода

В Великобритании мужчина умер, всю ночь провисев на 88-метровой трубе дымохода

8 часов назад
90 лет исполняется российскому иновещанию

90 лет исполняется российскому иновещанию

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку