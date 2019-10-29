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29 октября 201915:23

В Одноклассниках пройдут трансляции с лучшими породистыми собаками со всего мира

Одноклассники стали официальной соцсетью Интернациональной выставки собак всех пород "Россия 2019", которая пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. В соцсети можно будет посмотреть прямые трансляции с участием породистых собак от заводчиков со всего мира и принять участие во флешмобе с питомцами. А на лекционной площадке выставки – послушать мастер-классы о продвижении питомников в Одноклассниках и об особенностях разных пород собак.

В течение трех дней территория МВЦ "Крокус Экспо" в Москве превратится в город собак. И пока одни будут демонстрировать свою красоту, другие представят разные виды дрессировки: аджилити (преодоление препятствий), танцы со своими хозяевами, флайбол (командная эстафета), дог-фризби (трюки с летающей тарелкой) и мондьоринг (подготовка служебных собак). В группе Российской кинологической федерации в ОК будет доступна прямая трансляция с главного ринга выставки, который и станет основной состязательной площадкой.

Кроме того, пользователи мобильного стримингового приложения OK Live до 3 ноября включительно могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно создать в приложении трансляцию с хэштегом #собакаиспорт и показать на нем игры или занятия спортом со своей собакой. Жюри выставки выберут победителя 4 ноября и вручат трем лучшим запас корма.

Впервые наряду с интернациональной выставкой собак Российская кинологическая федерация проводит семейный фестиваль "Путешествие с собакой", трансляции которого также будут доступны в ОК. Пользователи соцсети, не выходя из дома, смогут послушать лекции и мастер-классы о правилах путешествия с собаками, особенностях разных пород и о том, как с помощью рекламных инструментов ОК настроить эффективное продвижение питомника.

Дети и взрослые на фестивале также смогут принять участие в фотоконкурсе от Одноклассников, сделав снимок с выставочными собаками, научиться правильно ухаживать и воспитывать четвероногих питомцев, и создавать своими руками сувениры для животных.

Одноклассники регулярно проводят социальные и образовательные проекты. Так, в августе 2019 года ОК и сервис Добро Mail.ru запустили благотворительный проект, в рамках которого пользователи могут помочь бездомным животным, не покидая соцсети.

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