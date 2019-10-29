Слушания о выдаче Пучдемона Мадриду перенесли на декабрь

На 16 декабря перенес слушания об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона Брюссельский суд первой инстанции. За время до этого защита и обвинение должны представить суду письменные доводы своих позиций.

Впрочем, исполняющая обязанности заместителя премьер-министра Испании Кармен Кальво отметила при этом, что Мадрид не поймет Бельгию, если Брюссель не выдаст скрывающегося от испанского правосудия Пучдемона. Мадрид добивался и раньше, чтобы обвиняемый в мятеже и растрате средств на проведение референдума о независимости Каталонии Пучдемон вернулись в Испанию. Но эти попытки оказались неудачными, сообщает "Интерфакс".

Конституционный суд Испании признал проведенный в Каталонии 1 октября 2017 года референдум о независимости Барселоны от Мадрида не соответствующим конституции Королевства. Испанский суд повторно выдал ордер на арест Пучдемона в октябре 2019 года. Карлес Пучдемон был во время проведения референдума главой Женералитата автономии. 13 каталонских политиков за проведения референдума были приговорены испанским судом к 100 годам тюремного заключения.

Самый большой срок, 13 лет, получил бывший заместитель главы автономной области Ориол Жункерас. Экс-спикер парламента Карме Форкадель отправится за решетку на 11 лет и 6 месяцев. Остальные фигуранты осуждены на 9 лет. Приговор вызвал масштабные беспорядки в Каталонии.