Пьяный в Белый дом не пройдет: Юнкер ответил на подозрения в алкоголизме

В декабре Жан-Клод Юнкер покинет пост главы Еврокомиссии. В преддверии этого он дал интервью немецкой медиа-группе RND, в котором, в частности, ответил на подозрения в алкоголизме.

Юнкер признался, что поначалу из-за этих сообщений в СМИ "сильно беспокоился", но позже они его перестали интересовать.

В качестве аргумента, который может, по его мнению, свидетельствовать, что это только слухи, он привел свой визит в Белый дом и встречу с президентом США в июле 2018-го.

Тогда Юнкеру удалось договориться о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, устранению барьеров в торговле и обнулению взаимных пошлин, напоминает РИА Новости.

По словам Юнкера, "многие, которые в Белом доме еще не бывали, туда не пройдут, если они постоянно пьяны", а кроме того, "нельзя поставить Трампа на колени, когда входишь в Белый дом пьяным".

Ранее глава Еврокомиссии не раз попадал в ситуации, когда по его походке или поведению СМИ делали вывод, что Юнкер нетрезв.

В частности, в июле 2018-го на саммите НАТО ему понадобилась помощь глав ряда стран, в том числе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.



Позже его подчиненные объяснили тот факт, что Юнкер едва не упал, серьезным заболеванием главы Еврокомиссии.

Кроме того, на одном из европейских мероприятий, где обсуждалась ситуация с нелегалами в ЕС, Юнкер судя по неровному топтанию на сцене, похлопыванию по щеке и поцелую в голову своих коллег, был очевидно, не слишком трезв.