Индекс APEI: мясо вреднее газировки в 73 раза

Мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала группа британских ученых из университета Оксфорда и их американские коллеги из Минесоты, опубликовав результат своих исследований в журнале PNAS.

Сообщается, что, анализируя воздействие продуктов питания на окружающую среду и здоровье людей, ученые ввели индекс AREI, который показывает на потребность в воде, на загрязнение природы, на выбросы парниковых газов и на ряд других неблагоприятных экологических факторов.

Опыты показали, что низкое воздействие на окружающую среду, как правило, означает и снижение риска смертности для человека. Например, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло получили индекс APEI меньше 4 на порцию. А вот рыба, которую связывают со значительным повышением риска для здоровья, имеет AREI 14 на порцию.

Британско-американские исследователи подчеркивают, что продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на природу. Так необработанное красное мясо получило самый высокий AREI на порцию – 73 единицы. Для сравнения, по мнению западных ученых, напитки с высоким содержанием сахара получили лишь 0,95 единиц воздействия на природу.

По степени вредности рыба вместе молочными продуктами и птицей занимают средние позиции, яйца, как и красное мясо могут ухудшить самочувствие потребителей, но для окружающей среды вредны менее, чем в три раза.

Отмечается, что поскольку в мире быстро растет потребление вредных для окружающей природы и здоровья продуктов питания, в тех регионах, где эти процессы наблюдаются, необходимо снижать потребление мяса и переходить на рыбу, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло, а также другие растительные продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров.