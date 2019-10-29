В двух испанских клубах могут смениться тренеры

Сразу в двух клубах испанской Ла Лиги могут произойти смены тренеров. На грани увольнения находятся наставники "Сельты" и "Бетиса".

"Сельта" крайне неудачно проводит нынешний сезон. После десяти туров клуб из Виго занимает 17 место. В клубе недовольны работой тренера Франа Эксрибы, возглавившего клуб летом. Не исключено, что он лишится своего поста. В качестве потенциального преемника называют Хавьера Грасию, известного нашим болельщикам по работе с "Рубином". В сентябре Грасия был уволен из английского "Уотфорда".

На грани увольнения находится и тренер "Бетиса" Хоан Франсес Феррер, он же Руби. После нескольких неудач клуб из Севильи погрузился в зону вылета. Если Руби, назначенный летом, не исправит положение в ближайших турах, он будет уволен. Руководство "Бетиса" хотело бы пригласить на должность главного тренера аргентинца Хорхе Сампаоли, который в свою очередь хочет уйти из бразильского "Сантоса".