Авария на МКАД: кислородные баллоны разметало по нескольким полосам

Серьезное ДТП на МКАД стало причиной образования гигантской пробки на внутренней стороне кольца. В районе Калужского шоссе столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом, перевозивший кислородные баллоны. Они вылетели из кузова, что еще больше осложнило ситуацию.

Авария произошла на 40-м километре МКАД, на внутренней стороне шоссе. Движение очень затруднено. Ссначала были перекрыты четыре из пяти полос, сейчас машины проезжают по двум полосам.

Столкнулись сразу четыре машины, в том числе грузовик, который перевозил кислородные баллоны в прицепе. Водитель не справился с управлением, и баллоны вылетели из кузова на дорогу. Некоторые перелетели через отбойник на внешнюю сторону МКАД, зацепив встречные проезжающие машины.

Повреждения незначительные, никто не пострадал. Разгерметизации баллонов не было. На месте работают оперативные службы, включая пожарных. Проводятся аварийно-спасательные работы. Баллоны загружают с помощью крана-манипулятора.

В ближайшее время запустят движение еще по одной полосе. Но пробка растянулась минимум на 10 километров.