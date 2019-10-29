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29 октября 201916:15

Бертенс выиграла у Барти на итоговом турнире ВТА

formulatx.com

В китайском Шэньчжэне продолжается итоговый турнир ВТА с участием восьми сильнейших теннисисток. Голландка Кики Бертенс нанесла поражение австралийке Эшли Барти.

Кики Бертенс заменила во вторник получившую травму японку Наоми Осаку и в тот же день вступила в борьбу. Бертенс добилась победы над Барти в трех сетах 3:6, 6:3, 6:4.

Восемь теннисисток распределены на две группы по четыре в каждой. По две сильнейших из каждой группы продолжат борьбу в полуфиналах.

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