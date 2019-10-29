Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика

Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".

Находку забрали полицейские. Позднее выяснилось, что это деталь обшивки двигателя стратегического бомбардировщика B-52H военно-воздушных сил США.

Журналисты уточняют, что инцидент произошел 23 октября, однако сообщили о нем только сейчас. В тот день действительно проходили тренировки четырех американских стратегов, которые базируются на авиабазе Фэрфорд. B-52H летали над акваторией Балтийского моря.

B-52H – основной стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов. Дальность полета – 12 тысяч километров, максимальная скорость – около 1 тысячи километров в час, а предельная высота полета – 15 километров. Всего на вооружении ВВС США стоят 58 подобных стратегов. Стоимость каждого – 84 миллиона долларов.