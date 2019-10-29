Легенда журфака МГУ: Ясен Засурский отмечает 90-летний юбилей

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский отмечает юбилей — знаменитому профессору 90 лет. Ясен Николаевич руководит факультетом больше полувека и до сих пор выступает перед студентами. Журфак Засурского — это не только школа мастерства, здесь, прежде всего, учат уважать свое дело, своего зрителя, слушателя и читателя.

Завет профессора Преображенского — не читать перед обедом газет — профессор Засурский нарушает всю жизнь. Еще и радио включает.

"Я с 1943 года слушаю BBC. Глушили на русском языке, а мне на русском не надо было слушать, я слушал на английском", — вспоминает Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Хранитель и живой символ журфака, как и прежде, в курсе мировых новостей, поэтому и в аудитории его всегда встречают аплодисментами.

Необычное имя — в честь унаследованных от отца ясных глаз. Но не только взгляд оказался ясным. Школу в послевоенной Москве окончил экстренном в 14 лет. Поступил сразу и в Институт иностранных языков, и на филфак МГУ. Идти в журналистику посоветовала мама.

Корреспондентом работал не долго, зато каким: был спецкором "Литературки" в США. Но карьеру делать и не думал. Отказался от распределения в ЦК КПСС ради аспирантуры. И деканом стать едва упросили.

- Я отказывался, и сейчас не уверен, что я правильно сделал.

Но остался на факультете на 54 года. Собрал блестящий преподавательский состав. Несмотря на железный занавес, побывал в редакциях всех иностранных газет и создал курс истории мировой журналистики. По этим конспектам его выпускники в 90-е годы строили новую журналистику.

"В Times спрашивал у главного редактора: а правда, что ваше издание влияет на политику? А он: какое влияет, Times делает политику!" — рассказывает Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

В классическом здании на Моховой давали классическое образование: литература, история, философия. Не так много практики, но практикам — поблажки.

"Попасть на журфак было очень сложно, правда, еще сложнее было с него вылететь. Ясен Николаевич создал атмосферу, в которой преподаватели могли оставаться снисходительны к студентам, уже проявившим себя на экране", — вспоминает телеведущий Эрнест Маскявичус.

Это была особенность факультета, на котором многое было можно.

"Учился в советские годы, в годы серьезного идеологического прессинга. Но журфак всегда был самым свободолюбивым факультетом, благодаря тому, что Ясен Николаевич внутренне очень свободный человек", — объясняет Владимир Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры.

"Это такие традиции демократические, свободные и при этом с большой долей ответственности. Это то, что он пытался нам втолковать, а мы не всегда понимали", — говорит Андрей Колесников, специальный корреспондент ИД "Коммерсант".

Профессиональный кодекс журналиста профессор Засурский объясняет студентам всего в трех словах:

- Должен быть любопытным, честным и смелым.

По этим качествам и оценивал и успешность выпускников — всего 50 тысяч человек за 50 лет.

"Он не считал лучшими тех, кто стал начальником или главным редактором, тех кто стал каким-то лауреатом. Ему главное было уважение профессии", — объясняет Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Он продолжает выступать перед студентами. Ради них в свои 90 лет он читает сотни статей и продолжает учиться.