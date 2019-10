Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ

Американский спецназ в сирийской провинции Идлиб уничтожил преемника ликвидированного ранее Абу Бакра аль-Багдади. Это бывший иракский офицер Хаджи Абдулла аль-Афари, известный также как Абдулла Кардаш. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot — Now he is also Dead!