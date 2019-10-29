Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ

Американский спецназ в сирийской провинции Идлиб уничтожил преемника ликвидированного ранее Абу Бакра аль-Багдади. Это бывший иракский офицер Хаджи Абдулла аль-Афари, известный также как Абдулла Кардаш. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot — Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 октября 2019 г.

Абдулла Кардаш служил в армии президента Ирака Саддама Хусейна до вторжения американских войск в 2003 году. Аль-Багдади назначил Абдуллу Кардана руководителем "управления мусульманскими делами" "Исламского государства" (организация запрещена в России) в августе 2019 года.

По данным источников, Аль-Багдади был номинальным главой террористов. Он не участвовал ни в повседневных делах террористов, ни в планировании операций. Как заявил источник Newsweek, Аль-Багдади просто говорил "да" или "нет", ничего заранее не планируя.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере фото пса (без указания его клички), который принимал участие в спецоперации против Аль-Багдади и участвовала в погоне за "террористом номер один". И даже получил во время операции боевое ранение. Хотя обычно военнослужащие на такие операции собак не берут. Трамп пригласил собаку к себе в Белый дом в гости.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что, убегая от спецназа, Абу Бакр Аль-Багдади плакал. 45-й президент США заявил, что он лично наблюдал за погоней за "террористом номер один" по интернету. При взрыве пояса смертника на Аль-Багдади также погибли его трое детей. Тело террориста американский спецназ сбросил в море. Так кто проверить, кто был уничтожен, не получится. Операция по ликвидации Аль-Багдади был названа в честь Кайлы Мюллер. Это американка, которая удерживалась террористами "Исламского государства" с 2013 года, а в 2015 году была убита. Ранее слухи об уничтожении Абу Бакра распространялись не менее двух десятков раз.