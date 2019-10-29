Подросток ушел из жизни из-за жесткой диеты, навязанной мачехой

В одном из элитных подмосковных поселков, в доме обеспеченной семьи за высоким забором произошла трагедия: 14-летний юноша, который жил там с отцом и мачехой, написал на руке: "Я – урод!" и добровольно ушел из жизни.

В "Прямом эфире" – расследование обстоятельств, которые предшествовали роковому шагу подростка.

В его ходе выяснилось, что мачеха – врач-кардиолог – решила, что пасынку надо срочно худеть. Под давлением семьи за два месяца подросток похудел на 21 килограмм.

Дома его изнуряли диетами и даже морили голодом, дважды в день взвешивали, но более всего унижали обидными словами, называя толстым, хотя объективно он был обычным подростком.

В конце концов подросток написал друзьям, что "не смог одолеть этого монстра" и покончил с собой.

При этом родная бабушка со стороны скончавшейся матери мальчика и его тетя не имели доступа в дом – их туда не пускали.

Бабушка, плача, рассказывает, что даже о времени похорон узнала случайно. Она вспоминает, как после школы тайком встречалась с внуком и подкармливала его, но подросток "делал два пальца в рот", чтобы дома не почувствовали от него запах еды.

В школе, где он учился, однако, стараются эту трагедию замалчивать, а охранников, которые пропустили туда съемочную группу, моментально уволили.

Как реагируют на трагедию односельчане? Действительно ли классный руководитель скончавшегося мальчика призывает "забыть" эту историю и стереть в соцсетях переписку, где школьник писал о том, как над ним издевались в семье?

Почему не было в дом доступа родным со стороны матери? Правда ли, что мачеха увела отца подростка у его матери, а ее саму отправила на тот свет? И что говорят о погибшем мальчике его одноклассники?

Подробности расследования подмосковной трагедии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".