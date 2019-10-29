Рядом с российской бронемашиной взорвалась бомба

Неизвестное взрывное устройство сдетонировало рядом с российским бронеавтомобилем. Инцидент произошел на пункте перехода "Дебрисия", что на турецко-сирийской границе. Ни люди, ни техника не пострадали, сообщает Министерство обороны РФ. Организаторов взрыв найти не удалось.

Военные особо уточнили, что никакого обстрела не было. Запланированная встреча с турецкими коллегами, на которую и приехали российские военнослужащие, прошла по плану.

Ранее курдские СМИ сообщили об обстреле "Дебрисии". По их данным, ранения получили пять человек. Следом за ними сирийские журналисты объявили, что пограничный пункт попал под огонь турецких военных, а число пострадавших увеличилось до шести человек.