Испанская "Мерида" объявила о подписании контракта с Ибрагимовичем

Испанская "Мерида" в своем официальном Twitter разместила сообщение о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Ранее Златан заявил, что вскоре окажется в Испании.

"Приветствуем тебя, Златан! Мы больше не может скрывать этот переход", — было написано на странице "Мериды". В настоящее время "Мерида" занимает последнее место в Сегунде В, — третьем по силе дивизионе испанского футбола.

38-летний Златан Ибрагимович провел весь год в составе клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". В 31 матче он забил 31 мяч. Контракт шведского нападающего с "Гэлакси" истекает, и футболист намерен продолжить карьеру в Европе.