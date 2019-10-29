В МУРе рассказали о том, кто был прототипом Жеглова и Шарапова

11 ноября 2019 года исполнится 40 лет со дня выхода художественного телефильма "Место встречи изменить нельзя".

В преддверии годовщины Юрий Федосеев, который руководил Московским уголовным розыском в 1991-1994 годах и Василий Купцов, возглавлявший МУР в 1994-1996 годах, рассказали о людях, которые были прототипами Жеглова и Шарапова, в частности, про легендарного сыщика Владимира Чванова, который внедрялся в банду, как и герой Владимира Конкина.

Встреча состоялась в музее истории МУРа на Петровке, 38, где собраны уникальные экспонаты из истории отечественной криминалистики.