Хачанов завершил борьбу на турнире в Париже

В Париже проходит турнир серии Мастерс с призовым фондом 5 миллионов евро. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг соревнований.

Карен начал соревнования со второго круга и сразу выбыл из борьбы, уступив немцу Янну-Леннарду Штрупфу в трех партиях 5:7, 6:3, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Штрупф вышел в третий раунд соревнований, где сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Маттео Берреттини (Италия). Даниил Медведев вступит в борьбу во вторник вечером и сыграет с французом Жереми Шарди.