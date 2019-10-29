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29 октября 201917:34

Хачанов завершил борьбу на турнире в Париже

EPA

В Париже проходит турнир серии Мастерс с призовым фондом 5 миллионов евро. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг соревнований.

Карен начал соревнования со второго круга и сразу выбыл из борьбы, уступив немцу Янну-Леннарду Штрупфу в трех партиях 5:7, 6:3, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Штрупф вышел в третий раунд соревнований, где сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Маттео Берреттини (Италия). Даниил Медведев вступит в борьбу во вторник вечером и сыграет с французом Жереми Шарди.

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