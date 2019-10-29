Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку. В ближайшее время она может лишиться своего места.

Инцидент произошёл в детском саду № 236 во время прогулки. Автор записи, проживающий в соседнем доме, утверждает, что все произошло на глазах воспитателя, которая предпочитала не вмешиваться в происходящее. На кадрах видно, как мальчики прыгали по лежащей на земле девочке и пинали ее ногами.

Глава департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова заявила, что воспитательницу отстранили от работы, в ближайшее время будет решаться вопрос о ее увольнении.

Сотрудница учреждения в беседе с изданием "Подъём" обратила внимание на то, что инцидент лишний раз подтвердил черствость человека с камерой в руках.

"Тот, кто снимал это видео, неужели не мог крикнуть воспитателю, что такое творится? Ведь у неё 28 детей. За одним своим ребёнком не всегда усмотреть можешь. А здесь он снимает видео и молчит. Это самое ужасное. Это очень ужасный человеческий фактор. Это должно быть наказано", — заявила она.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.