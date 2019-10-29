КХЛ. "Сибирь" снова выиграла, "Автомобилист" опять проиграл

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной лиги начался матчем в Новосибирске. "Сибирь" принимала "Автомобилист" из Екатеринбурга и победила 3:0.

Хозяева площадки забросили по шайбе в каждом периоде. В первом периоде отличился Никита Михайлов. Во второй 20-минутке Юкка Пельтола развил успех, а в конце третьего периода Данил Романцов послал шайбу в пустые ворота.

"Сибирь" выиграла пятый матч подряд, набрала 30 очков и занимает третье место в Восточной конференции. "Автомобилист" потерпел седьмое поражение к ряду и с 22 очками занимает десятое место также на Востоке.