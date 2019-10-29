Ливанский премьер подал в отставку после массовых протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири на фоне протестов в стране уходит в отставку.

Как передает "Интерфакс", об этом политик проинформировал мировую общественность в специальном телевизионном обращении.

Харири сообщил, что подал президенту Ливана прошение об отставке руководимого им кабинета министров, объяснив этот шаг тем, что он зашел в тупик в поисках пути, гарантирующего стране и ее гражданам процветание.

Чиновник подчеркнул, что Ливану нужна "положительная встряска для того, чтобы покончить с кризисом".

Антиправительственные протесты в стране продолжаются уже десять дней и вызваны экономическим кризисом. Они усилились после заявления лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насралла о том, что демонстранты настроены против него и его сторонников. После этого члены "Хезболлы" и шиитского движения "Амаль" напали на лагерь протестующих в центре Бейрута и разгромили его.