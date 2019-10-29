Пела чужие песни с матами: Наргиз устроила в Уссурийске пьяный концерт

Скандалом завершился концерт певицы Наргиз в Доме офицеров Уссурийска. Около трети зрителей покинули его, поскольку, как пишет местная пресса и люди в соцсетях, она вышла на сцену в явно нетрезвом виде.

При этом Наргиз, по словам очевидцев, жаловалась на жизнь, пела чужие песни и материлась со сцены.

Тем, кто пришел вместе с детьми, пришлось спешно покинуть зал, а многие были разочарованы тем, что не прозвучало популярных песен, которые они хотели услышать в исполнении Наргиз.

Кроме того, по их словам, в афише не было упоминаний о том, что в репертуаре певицы их нет. Многие зрители были не в курсе, что прежние хиты ей запрещено исполнять после разрыва с продюсером Максимом Фадеевым.

Однако, судя по видео, певица со сцены благодарит зрителей за то, что они пришли на концерт, даже не зная, что она будет исполнять, а также предлагает людям с балконов спуститься в партер и "устроить кураж".

Ранее певица заявляла, что запрет на исполнение песен из ее прежнего репертуара сорвал концертный тур, намеченный на конец лета, напоминает РИА Новости.

В частности, и о причинах разрыва с Наргиз ранее Максим Фадеев рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".