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29 октября 201918:29 Дмитрий Кайстро

Многогранный, сильный, мудрый: президент открыл памятник Евгению Примакову

Многогранный, сильный, мудрый: президент открыл памятник Евгению Примакову

Ставший легендой разворот его самолета над Атлантикой ознаменовал начало независимой внешней политики новой России. Так, будучи главой правительства, Евгений Примаков выразил протест против натовских бомбардировок Югославии. В Москве сегодня торжественно открыли памятник выдающемуся дипломату, ученому, политику — исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения Примакова.

Памятник Евгению Примакову в сквере напротив здания МИД на Смоленской площади открыли далеко не случайно. Ведь именно Евгений Максимович заложил основы нынешней внешней политики страны. Именно благодаря Евгению Примакову, подчеркнул Владимир Путин, открывая монумент, начало восстанавливаться международное уважение к России.

"Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к родине, примером благородства, надежности и порядочности. На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно. Он активно продвигал идею многополярности. По большому счету, именно Примаков четко сформулировал эти ключевые принципы развития сегодняшнего мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто тенденция, а это реальность нашей жизни", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент был хорошо знаком с Евгением Примаковым. Высоко ценил его заслуги перед страной. Всегда прислушивался к его мнению — и не только в международной политике. Этот масштаб сумел воплотить в памятнике великому политику скульптор Георгий Франгулян. Четыре каменных обелиска вокруг олицетворяют разные направления деятельности Примакова — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

"Вы знаете, очень трудно представлять родного, близкого человека в бронзе. Но наша семья горда тем, что теперь память об Евгении Максимовиче, о его делах будет вечной. Спасибо", — сказала Ирина Примакова, вдова Евгения Примакова.

Президент возложил к памятнику бордовые розы под знаменитые на весь мир звуки вальса Хачатуряна — торжественный и трогательный момент.

В этот памятный день выставка, посвященная Евгению Примакову, открылась и в Государственной думе. Личные вещи, фотографии, воспоминания. О патриархе российской политики и своем деде депутатам рассказал его внук Евгений Примаков-младший.

Как много в этих вещах воспоминаний: вот Примаков на фото с Саддамом Хусейном, а вот его удостоверения. Сколько в этих вещах дыхания сложной и противоречивой эпохи.

"Эта выставка — лишь частичка его жизни, на самом деле все намного сложнее, многообразнее. Знаете, те этапы, которые здесь освещены, если задуматься, ведь они относятся к самым тяжелым годам нашей страны", — говорит Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

Один из центральных экспонатов выставки — портфель, который был у Примакова 24 марта 1999 года во время знаменитого разворота над Атлантикой. А еще много личных фотографий самого политика на Ближнем Востоке. Евгений Максимович был не только одним из ведущих отечественных востоковедов. Комплекс его идей и сегодня лежит в основе важных международных доктрин и геополитических построений.

"Его идеи тройственного союза России, Китая и Индии — большой тройки — сегодня реализуются в БРИКС. А его заповеди о том, что политика должна быть умной, достойной и смелой, реализуются сегодня во внешнем плане и дают свой позитивный эффект", — считает Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.

В разные годы Евгений Примаков руководил Службой внешней разведки, Министерством иностранных дел, правительством России. В Государственной думе III созыва возглавлял фракцию "Отечество — Вся Россия". Многогранный, сильный, мудрый…

"Невероятная биография. Везде занимал высшие посты, везде показывал мастерство, и все это упорным трудном", — вспоминает Владимир Жириновский, председатель ЛДПР.

Его называют "изящным тяжеловесом", имея в виду невероятные политические заслуги перед Отечеством и роль в формировании государства, национальным достоянием России, память о котором в Госдуме сегодня предложили увековечить особо.

"Я думаю, будет правильно, если внутри Государственной думы или снаружи будет памятный знак о том, что здесь в свое время работал депутатом такой выдающийся человек, настоящий патриот Российской Федерации", — сообщил Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия".

Евгений Максимович прожил долгую жизнь, многогранную, интересную. Его наследие всем нам еще только предстоит осмыслить. В пространстве его идей и политических прозрений, в той России, которую во многом создал Евгений Максимович, все мы продолжаем жить и сегодня.

Текст: "Вести-Москва"

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