Бенчич выиграла у Квитовой на итоговом турнире

В китайском Шэньчжэне продолжается итоговый турнир ВТА с участием восьми сильнейших теннисисток. Швейцарка Белинда Бенчич нанесла поражение чешке Петре Квитовой.

Белинда Бенчич обыграла Петру Квитову в трех партиях 6:3, 1:6, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 49 минут. Все представительницы "красной группы" выиграли по одной встрече и сохраняют шансы на выход в полуфинал.

Матчи третьего тура пройдут в четверг. Петра Квитова сыграет с австралийкой Эшли Барта, а Белинде Бенчич предстоят встреча с голландкой Кики Бертенс, заменившей травмированную японку Наоми Осаку.